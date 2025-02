Apresentação do projeto de revitalização no Antigo Tribunal do Júri - Divulgação / TJRJ

Apresentação do projeto de revitalização no Antigo Tribunal do JúriDivulgação / TJRJ

Publicado 07/02/2025 10:34

Rio - O Museu da Justiça, no Centro do Rio, passará por revitalização nos próximos meses. O projeto inclui duas novas salas para exposições permanentes, novos sistemas de iluminação e sonorização, além de melhorias na sinalização e acessibilidade para pessoas com deficiência.

A reforma do Centro Cultural do Poder Judiciário foi apresentada pelo Conselho Gestor da instituição, na última terça-feira (4).

O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e idealizador do projeto, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, que finalizou sua gestão recentemente, enfatizou a importância do local. “Inseri no meu programa de governo a revitalização desse espaço para que se tornasse mais atrativo. O nosso objetivo é aproximar a história e a cultura do Judiciário da população, principalmente a mais vulnerável socialmente”.

Já para a segunda etapa do projeto, o foco será a instalação de um anexo no antigo Tribunal do Júri para recriar as áreas onde os jurados deliberavam, além da exibição de julgamentos didáticos. Os acervos documentais, museológicos e bibliográficos, assim como, os espaços históricos do lugar, também serão modernizados.

Ainda de acordo com o site do TJRJ, a revitalização do Museu da Justiça é uma parceria entre o Poder Judiciário e a iniciativa privada.