André Puca, de 38 anos, morreu após ser baleado no bairro Santa EugêniaReprodução / Redes Sociais

Publicado 07/02/2025 11:23 | Atualizado 07/02/2025 11:47

Rio - O comerciante André Luiz Fernandes Correia, conhecido como André Puca, de 38 anos, responsável por três estabelecimentos do gênero alimentício, morreu após ser baleado no peito e na mão, nesta quinta-feira (6), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundo informações preliminares, a vítima foi atingida por dois criminosos em uma moto no bairro Santa Eugênia. O homem chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu. De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, André foi atendido pela emergência, no entanto, sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Agentes do 20º BPM (Mesquita) estiveram na unidade e confirmaram a morte. O caso foi registrado na 58ª DP (Posse).

Através das redes sociais, amigos se despediram do comerciante. "André, que vazio você está deixando, que sentimento de dor e de impotência. Você era um homem tão inteligente, cheio de vida, de planos, de ideias. Sempre pensando em crescer. Queria reformar o restaurante por fora. Você não merecia terminar dessa maneira. Não acredito que era a sua hora. Meu coração dói demais em saber que você não vai estar mais aqui me mandando mensagem. Só ficará a saudades em nossos peitos, alegria, momentos engraçados que vivemos e a esperança de um dia reencontrar você. Te amo André, descansa em paz", escreveu uma internauta.

"Descanse em paz meu amigo! Muito triste com essa notícia. Você era um menino tão guerreiro, trabalhador e cheio de vida. Não dá para acreditar! Santa Eugênia em luto por um amigo", comentou outro.

André tinha um restaurante, uma loja de hambúrguer e outra de pizza. Os três estabelecimentos funcionam no bairro Santa Eugênia e não abriram nesta sexta-feira (7). Ainda não há informações sobre seu enterro.

Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.