Presos foram encaminhados à 66ª DP (Piabetá)Reprodução

Publicado 08/02/2025 18:23

Rio - Policiais da 66ª DP (Piabetá), em conjunto com a Polícia Militar, prenderam dois homens em flagrante, nesta sexta-feira (7), por receptação de veículo. A dupla foi detida na Praia de Mauá, em Magé, na Baixada Fluminense, após denúncias sobre uma oficina clandestina que servia como desmanche de carros.

No local, os agentes encontraram dois veículos roubados. Questionado, o proprietário informou que os carros pertenciam a um vizinho da loja.

Os policiais localizaram o suposto dono do carro, que confessou que usou os dois automóveis em um golpe do tombo do seguro. O irmão dele também participou da ação criminosa. Os dois foram autuados por receptação na distrital.