Os dois foram autuados pelos crimes de receptação e associação para o tráfico - Divulgação

Publicado 08/02/2025 14:38 | Atualizado 08/02/2025 17:43

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (7), um homem apontado como líder da comunidade Favelão, na Gardênia Azul, Zona Oeste. Agentes da 28ª DP (Praça Seca) o localizaram em um hotel na Taquara com um comparsa e duas mulheres.

Com eles, os policiais apreenderam um carro roubado em novembro do ano passado, em Vila Valqueire. No carro, os agentes encontraram dois radiostransmissores e um bloqueador de sinal de GPS. Segundo as investigações, o preso costumava ordenar ataques a bases de policiais militares. Ele e o comparsa foram autuados por receptação e associação para o tráfico.

A ação faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, que tem como objetivo reprimir o roubo, furto e receptação de cargas e veículos. Desde setembro, já são mais de 360 presos, além de veículos e cargas recuperados.