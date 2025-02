Morro do Preventório, em Niterói, tem intenso tiroteio durante operação da PM - Reprodução

Morro do Preventório, em Niterói, tem intenso tiroteio durante operação da PMReprodução

Publicado 10/02/2025 11:26 | Atualizado 10/02/2025 17:06

Rio - A Polícia Militar realizou uma operação no Morro do Preventório, em Niterói, na Região Metropolitana, na manhã desta segunda-feira (10). Na ação, um intenso tiroteio provocou o fechamento temporário do Túnel Charitas-Cafubá. Um suspeito morreu e outros sete foram presos, dentre eles o criminoso conhecido como "50". Além disso, os agentes apreenderam quatro fuzis, duas pistolas e drogas.



Em imagens que circularam nas redes sociais é possível ver a intensidade dos disparos e veículos na contramão. Segundo a Nittrans, o túnel ficou fechado por cerca de cinco minutos, sendo liberado às 10h15. Apesar disso, o clima ainda é de tensão na comunidade.

Operação da PM tem intenso tiroteio no Morro do Preventório, em Niterói, na Região Metropolitana, na manhã desta segunda-feira (10).



Crédito: Rede Social pic.twitter.com/BZZcuWyJVA — Jornal O Dia (@jornalodia) February 10, 2025



De acordo com a PM, agentes do 12ºBPM (Niterói) atuaram na comunidade com objetivo de prender criminosos envolvidos no tráfico de drogas, reduzir o índice de roubo de veículos e identificar a presença de barricadas. A comunidade é dominada pela facção Comando Vermelho (CV). De acordo com a PM, agentes do 12ºBPM (Niterói) atuaram na comunidade com objetivo de prender criminosos envolvidos no tráfico de drogas, reduzir o índice de roubo de veículos e identificar a presença de barricadas. A comunidade é dominada pela facção Comando Vermelho (CV).

Ainda segundo a corporação, as equipes foram atacadas a tiros e houve confronto. Ao cessar os disparos, os militares encontraram o homem já morto, com um fuzil.

Com os bandidos foram apreendidos também três granadas, 15 carregadores de fuzil e sete rádios transmissores, além de material entorpecente a ser contabilizado.

A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP (Niterói).