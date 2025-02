Lélia Gonzalez foi uma das principais vozes na luta pelos direitos das mulheres negras - Divulgação

Lélia Gonzalez foi uma das principais vozes na luta pelos direitos das mulheres negrasDivulgação

Publicado 13/02/2025 10:49

Rio- Uma mostra educativa no Centro Cultural Banco do Brasil, no Centro do Rio, está celebrando os 90 anos da ativista e professora Lélia Gonzalez (1935-1994). Com entrada franca, a exposição, que reúne 18 painéis com informações sobre a vida e a obra da intelectual, fica aberta à visitação até o dia 7 de abril.



A iniciativa integra o projeto Memória Lélia Gonzalez, que destaca a luta antirracista e antissexista da homenageada. A abertura contou com um ciclo de palestras nos últimos dias 3 e 4, com a participação das escritoras Conceição Evaristo e Sueli Carneiro, além de outras personalidades.



Trajetória



Nascida em Belo Horizonte, Lélia se mudou para o Rio aos 7 anos. Graduou-se em História e em Geografia pela então Universidade do Estado da Guanabara, hoje Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Foi professora de Ensino Médio e, aos 30 anos, começou a estudar Psicanálise.



Fundou o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras e o Colégio Freudiano do Rio, em 1975, além de criar o primeiro curso institucional de cultura negra do Brasil. Ainda nos anos 70, participou do Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba Quilombo e foi uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado.



Concorreu ao cargo de deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em 1982 e trabalhou como assessora da então vereadora de primeiro mandato Benedita da Silva.



Serviço:

O CCBB fica na Rua Primeiro de Março, 66, no Centro. O espaço funciona de quarta à segunda, das 9h às 20h, e a classificação é livre.