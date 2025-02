Dom Orani Tempesta vai celebrar missa na Rocinha - Divulgação

Publicado 13/02/2025 13:04

Rio - A comunidade da Rocinha, em São Conrado, na Zona Sul, vai ganhar uma paróquia dedicada à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, neste sábado (15). A inauguração contará com a presença do cardeal Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio, que irá celebrar uma missa, às 16h30.

Para marcar a data, a Arquidiocese vai promover uma grande ação missionária ao longo do dia. A programação inclui procissão, que sairá da Paróquia Nossa Senhora de Boa Viagem (Estrada da Gávea, 445), também na comunidade, em direção à Capela Nossa Senhora Aparecida (Travessa Kátia, 41, Largo do Boiadeiro), às 15h45.

“Será um dia de anúncio de Jesus Cristo e do seu evangelho, além de um encontro fraterno entre irmãos e irmãs”, avalia o bispo Dom Antonio Luiz Catelan Ferreira.

O encerramento será com show do padre Thiago Sardinha e convidados, a partir das 18h.