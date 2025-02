Artefato explosivo foi removido pelas forças de segurança - Reprodução / TV Globo

Artefato explosivo foi removido pelas forças de segurançaReprodução / TV Globo

Publicado 13/02/2025 13:28 | Atualizado 13/02/2025 13:30

Rio — Uma granada foi encontrada na linha férrea da SuperVia, próxima à estação Vigário Geral, Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (13), por volta das 11h10. A concessionária informou que as forças de segurança retiraram o objeto minutos depois.



O encontro do artefato explosivo não causou alterações na circulação do ramal Saracuruna.

Violência na Zona Norte

As autoridades localizaram o artefato explosivo um dia após o intenso tiroteio que transformou as comunidades de Vigário Geral e Parada de Lucas em um cenário de guerra, deixando quatro pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (12). Os disparos obrigaram um helicóptero da PM a realizar um pouso forçado e causaram o fechamento parcial da Linha Vermelha e Avenida Brasil.

Segundo a SuperVia, o confronto afetou o itinerário no ramal Saracuruna, que foi normalizado às 21h.