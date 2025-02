Policia Federal cumpriu mandado de prisão em embarcação - Divulgação/ Policia Federal

Publicado 15/02/2025 18:01

Rio - Uma mulher de 44 anos foi presa na manhã deste sábado (15) por agentes da Polícia Federal dentro de um cruzeiro atracado no Porto do Rio. A presa, que tinha em aberto um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora (TJMG), foi condenada pela Justiça a 6 anos e 8 meses de prisão pelo crime de apropriação indébita.

Agentes do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom) localizaram a mulher em uma das cabines do navio. Ela não reagiu à abordagem. As autoridades não sabem se ela estaria tentando fugir do país.

A mulher, que não teve a identidade revelada, foi conduzida à Superintendência Regional da Polícia Federal para os procedimentos burocráticos e em seguida foi encaminhada ao sistema prisional.