Vítimas são resgatadas de veículo por militares do Corpo de Bombeiros e populares - Reprodução/Instagram

Publicado 18/02/2025 13:02 | Atualizado 18/02/2025 13:05

Rio - Duas pessoas ficaram feridas após o carro onde estavam cair dentro do Rio Cabuçu, na Rua Artur Rios, em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste. O caso aconteceu no fim da manhã desta terça-feira (18). Segundo relatos de testemunhas, um segundo veículo teria avançado o sinal em cruzamento próximo e, ao desviar desse carro, o motorista foi parar dentro do canal.



Em vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o carro, um sedã branco, atravessado em uma das laterais do canal. No mesmo registro, populares aparecem ajudando a resgatar um dos ocupantes do veículo, um idoso.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local às 10h45, onde prestou socorro a dois homens. As vítimas tiveram ferimentos, foram atendidas no local e liberadas na sequência.

Resultado da imprudência



No Instagram, usuários chegaram a comentar que acidentes como esse são comuns na via e quase sempre são resultado da imprudência dos condutores.



"Podem colocar proteção, colchão inflável, o que for. Se o povo não tiver educação no trânsito, avançando sinal, vai cair do mesmo jeito", disse uma usuária. "Já perdi amigos ali em acidentes fatais", compartilhou outra pessoa.