O fogo se alastrou devido ao vento e às altas temperaturas - Divulgação

Publicado 18/02/2025 15:28 | Atualizado 18/02/2025 15:36

Rio - Uma área de mata pegou fogo, na manhã desta terça-feira (18), na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. Segundo informações preliminares, uma casa foi atingida em uma comunidade conhecida como Morro do Calango, mas não houve vítimas no local. O morro é de difícil acesso, o que impacta o trabalho do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os quartéis do Campinho e do Méier foram acionados por volta das 12h para o combate às chamas na vegetação. O fogo começou entre o trecho da autoestrada Grajaú - Jacarepaguá e a Linha Amarela e se alastrou devido ao vento e às altas temperaturas. Os militares permanecem no local para o rescaldo.