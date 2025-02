Casa onde nasceu o cantor fica em meio à natureza - @institutomartinhodavila

Casa onde nasceu o cantor fica em meio à natureza@institutomartinhodavila

Publicado 20/02/2025 14:59 | Atualizado 20/02/2025 15:17

Rio - A casa onde nasceu o cantor e compositor Martinho da Vila, em Duas Barras, na Região Serrana, foi aberta à visitação. A propriedade, que também abriga o instituto cultural dedicado ao artista, reúne fotos, objetos e outros itens da carreira do bamba.

fotogaleria

Para conhecer o local, é necessário agendamento, via WhatsApp. O ingresso custa R$ 20 (inteira), e moradores da cidade e estudantes de colégios públicos não pagam. O funcionamento é das 9h ao meio-dia e das 14h às 17h, às quartas, sextas e sábados.



“Agora, nessa nova fase, queremos democratizar esse espaço cultural com o Brasil", diz Cleo Ferreira, presidente da instituição e mulher do cantor. A celebração da abertura ocorreu juntamente com o aniversário de 87 anos de Martinho, no último dia 12.

Recanto na natureza



A fazenda, batizada de Cedro Grande, fica aproximadamente a 7 km do Centro de Duas Barras. Foi comprada pelo sambista nos anos 1970, após ele descobrir que a propriedade estava à venda. Em 2004, o veterano doou o imóvel para o Instituto Cultural Martinho da Vila (ICMV), tornando o lugar símbolo de memória e preservação cultural. A casa também chegou a abrigar cursos de música e dança, além de outras atividades.



Cercado por montanhas e riachos, o espaço serve como "refúgio" para o cantor, que fez questão de exaltá-lo na canção “Meu Off Rio”, homenageando a cidade onde nasceu, em 1938, e outros pontos da Região Serrana.



Legado



Martinho mudou-se para o Rio aos 4 anos, mas sempre manteve um vínculo muito forte com suas raízes. Além do ICMV, o município, que tem pouco mais de 10 mil habitantes, possui uma estátua do músico. Inaugurada em 2011, a escultura, em bronze, fica no Mirante do Vale Encantado.

A Fazenda Cedro Grande fica na Rodovia RJ 144, s/n, em Duas Barras. O local conta com estacionamento.

* Reportagem do estagiário Rômulo Aguiar, sob supervisão de Raphael Perucci