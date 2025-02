Cadela encontrou pacotes apreendidos. - Divulgação / Receita Federal

Publicado 21/02/2025 18:02 | Atualizado 21/02/2025 18:05

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta sexta-feira (21), três pacotes com 330 comprimidos de ecstasy no galpão de uma transportadora, no Rio de Janeiro, com valor aproximado de R$ 16,5 mil. Abby, uma cadela farejadora, ajudou a identificar a droga, que estava embalada à vácuo em sacos plásticos e escondida dentro de cadernos. Os destinatários eram de São Paulo e do Espírito Santo. Algumas encomendas tinham o mesmo remetente, mas, segundo a Receita, é muito comum nesses casos que os dados informados sejam fictícios, incluindo o endereço e o CPF.

De acordo com a Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp) da 7ª Região Fiscal, responsável pela apreensão, esta é a segunda da semana na mesma transportadora. Na segunda-feira (17), já haviam sido encontrados 300 comprimidos do mesmo tipo, em seis remessas. Os destinatários, no entanto, eram diferentes.

Droga estava escondida dentro de cadernos Divulgação/Receita Federal