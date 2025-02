Operação é montada para transferir Luiz Fernando Nascimento Ferreira, o ?Nando Bacalhau?, para presídio federal - Divulgação/Tiago Sousa/GOVRJ

Operação é montada para transferir Luiz Fernando Nascimento Ferreira, o ?Nando Bacalhau?, para presídio federalDivulgação/Tiago Sousa/GOVRJ

Publicado 23/02/2025 15:12 | Atualizado 23/02/2025 15:15

Rio - O traficante Luiz Fernando Nascimento Ferreira, conhecido como 'Nando Bacalhau', começou a ser transferido, na manhã deste domingo (23), para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho no Rio, o criminoso vinha cumprindo pena de 73 anos de prisão no Presídio Gabriel Ferreira Castilho, o Bangu 3, no Complexo Penitenciário de Gericinó.

A transferência do traficante, que exerce papel de influência no Complexo do Chapadão, foi solicitada pelo governador Cláudio Castro ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandoski. O trabalho contou com a participação de 21 policiais penais e sete viaturas que acompanharam o criminoso até o aeroporto Internacional do Galeão. Desde o fim da manhã, Nando Bacalhau está sob a custódia de policiais federais.

A quadrilha que atua nas comunidades de Costa Barros e que responde ao traficante esteve envolvida, ao longo dos últimos meses, em guerras por disputa territorial e ações de roubo de veículos, assim como de cargas no Rio.

Em sua extensa ficha, Nando Bacalhau tem 45 anotações por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, homicídio qualificado, roubo majorado, associação criminosa, falsidade ideológica, constrangimento, porte, uso e venda de armas de fogo e munições. Todos os crimes resultam em uma pena de, ao todo, 73 anos de prisão.

Segundo o Governo do Estado, a transferência de lideranças de facção presos no Rio é um problema nacional e tem função estratégica. Além de Nando, outras nove criminosos devem ser transferidos para unidades prisionais federais de segurança máxima. O contingente foi autorizado pelo ministro Lewandoski durante reunião com Castro, em Brasília, no início do mês.



"Hoje foi um grande dia para a segurança pública do nosso país. Não digo isso por conta da transferência desse criminoso especificamente, mas pelo simbolismo dessa operação, resultado de uma mobilização conjunta do Governo do Estado com o Governo Federal. Agradeço ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que acolheu o pedido que fiz pessoalmente. Já disse isso antes e vou repetir quantas vezes for preciso: o combate ao crime organizado não pode mais ser tratado como uma questão local, trata-se de um problema nacional, que exige atuação integrada da união com todos os estados", afirmou o Castro.

35 transferências



Desde 2023, Nando Bacalhau foi o 35º preso transferido pelo Governo do Estado para presídios federais. Entre os mais recentes, estão o miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, também conhecido como ‘Zinho’, o contraventor Rogério de Andrade e o chefe do tráfico do Morro do Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio, Robson Aguiar de Oliveira, vulgo ‘Binho’.

No mesmo período, no entanto, oito criminosos que estavam em presídios federais fizeram o caminho contrário por conta de decisões judiciais. Entre eles está o traficante Luiz Cláudio Machado, o ‘Marreta’, custodiado no Presídio Gabriel Ferreira de Castilho, em Bangu, desde 22 de outubro de 2023.