O homem foi preso e o menor apreendido após perseguição policialReprodução

Publicado 24/02/2025 07:45 | Atualizado 24/02/2025 07:50

Rio - Um homem foi preso e um adolescente apreendido em flagrante, neste domingo (23), quando circulavam armados, em uma moto roubada em Pilares, na Zona Norte do Rio.

Policiais civis da 29ª DP (Madureira) detiveram a dupla após identificarem o deslocamento de criminosos da Comunidade da Primavera, no bairro de Cavalcanti, para praticar roubos em bairros próximos.

Durante a ação, os agentes identificaram os suspeitos atravessando uma passarela de pedestres com a motocicleta e abordaram o veículo. O condutor desobedeceu à ordem de parada e houve perseguição até o bairro de Pilares.

Segundo os agentes, a dupla colidiu com a viatura policial ao tentar acessar a contramão de uma via e caiu. Com eles, os policiais apreenderam uma pistola com 13 munições, um telefone celular e uma motocicleta clonada.

As investigações apontaram que o homem e o adolescente fazem parte de uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas na comunidade da Primavera, que fornece armas, veículos e proteção para a realização de roubos.

O criminoso foi autuado em flagrante por roubo, porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito, adulteração de sinal identificador de veículo, desobediência e corrupção de menores. Já o adolescente apreendido responderá por atos infracionais análogos aos mesmos crimes, além de condução de veículo sem habilitação.

A ação faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas e suas disputas territoriais. Desde setembro, já são mais de 400 presos, além de veículos e cargas recuperados.