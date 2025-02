Policiais civis da 64ª da DP em parceria com a Polícia Civil do Pará realizaram uma ação para capturar um foragido de 17 anos atrás - Divulgação / PCERJ

Publicado 27/02/2025 11:54

Rio- Policiais civis da 64ª da DP (São João de Meriti), em parceria com a Polícia Civil do Pará, prenderam um homem que estava foragido há 17 anos por homicídio. Ele, que é acusado de matar o namorado da sua ex-companheira na Baixada Fluminense, foi localizado em Parauapebas, no Pará.

De acordo com as investigações, o foragido acertou facadas no coração do namorado de sua ex por não aceitar o fim do relacionamento. O autor do crime levava uma vida normal desde o assassinato no município paraense, no Norte do país.

Ao ser capturado, o homem chegou a afirmar que jamais imaginou que fosse ser punido pelo crime que cometeu há 17 anos. A identidade da vítima e do criminoso não foram reveladas pela Polícia Civil.