Morro dos Macacos, em Vila Isabel, é palco de uma disputa entre facções pelo território - Arquivo / Armando Paiva / Agência O Dia

Morro dos Macacos, em Vila Isabel, é palco de uma disputa entre facções pelo territórioArquivo / Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 27/02/2025 11:52 | Atualizado 27/02/2025 12:00

Rio - Um adolescente foi apreendido durante uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar na manhã desta quinta-feira (27), no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. O jovem, envolvido em roubos de veículos na Grande Tijuca, é sobrinho de Leandro Nunes Botelho, conhecido como Scooby Doo, chefe do tráfico de drogas da comunidade.

Leandro Nunes Botelho, conhecido como Scooby Doo Divulgação

O adolescente ocupava uma posição de destaque na organização criminosa Terceiro Comando Puro. De acordo com a polícia, ele exibia um estilo de vida luxuoso nas redes sociais, com fotos ostentando joias de ouro, carros e celulares caros, além de imagens e vídeos com armas.

Contra o jovem, foi cumprido um mandado de busca e apreensão por fato análogo ao crime de roubo de veículo. Durante a ação, que faz parte da segunda fase da 'Operação Torniquete', outras duas pessoas também foram detidas. As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos no crime.

Disputa por território

Desde o ano passado, o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP) travam uma disputa pelo controle do Morro dos Macacos. Os conflitos se intensificaram neste ano, com direito a símbolos das facções espalhados pela comunidade.

Atualmente, o TCP domina o morro, mas os constantes tiroteios na área são resultado de uma tentativa de expansão territorial do CV, com traficantes do Morro do São João, no Engenho Novo, buscando aumentar sua influência. A distância de cerca de 4 km entre as duas comunidades facilita a mobilização dos criminosos.

O traficante Pedro Paulo Lucas Adriano do Nascimento, o 'T itauro', é apontado como a principal liderança do Comando Vermelho na tentativa de invasão ao morro. Ele é considerado foragido por conta de um mandado de prisão preventiva expedido em maio de 2024, pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Pelo lado do TCP, o 'Scooby Doo' assume o comando na favela . Ele é subordinado a Álvaro Malaquias Santa Rosa, o 'Peixão', principal líder da facção, que chefia o crime organizado no Complexo de Israel.

Uma pesquisa feita pelo Instituto Fogo Cruzado revelou que Vila Isabel lidera o ranking de bairros com mais tiroteios nos primeiros 15 dias deste ano. Segundo os dados, dos 58 tiroteios ocorridos na Zona Norte neste ano, 15,5% deles aconteceram no bairro.

Em 2024, foram 80 tiroteios na região, um aumento significativo em relação aos 17 registrados em 2023. No ano passado, 12 pessoas morreram e 10 ficaram feridas durante os confrontos.