Segundo fuzil apreendido com uma mulher no terminal em menos de um mês - Divulgação / Pmerj

Publicado 20/03/2025 09:16

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de armas na Rodoviária do Rio, no Centro, na tarde desta quarta-feira (19). A criminosa tentava embarcar para a cidade de Muriaé, em Minas Gerais, com um fuzil desmontado, munições de diversos calibres, um celular e R$ 480 em espécie.

A criminosa, moradora da Vila Valqueire, na Zona Oeste, confessou o crime e disse ter recebido a bolsa com os materiais no Complexo do Alemão.

Durante a abordagem dos policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), a passageira demonstrou nervosismo e tentou escapar da revista saindo da fila e sentando em um banco.

Essa é a segunda apreensão de um fuzil com uma mulher na rodoviária em menos de um mês. Em fevereiro, outra suspeita foi flagrada transportando um armamento semelhante no terminal.

A presa foi encaminhada à 5ª DP (Centro), onde o caso foi registrado.