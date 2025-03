Homem está internado no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo - Arquivo / Agência O Dia

Homem está internado no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo Arquivo / Agência O Dia

Publicado 20/03/2025 13:17

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (19), Heddy Júnior Corrêa Rodrigues, considerado foragido da Justiça de Minas Gerais, que deu entrada baleado no Hospital Municipal Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele apresentou um documento falso ao dar entrada na unidade.

De acordo com as investigações, Heddy tentou matar uma pessoa na terça-feira (18), em Caxias, mas houve confronto e ele ficou ferido. Ele, então, entrou em contato com Joab da Conceição Silva, o Girafa, apontado como líder do tráfico da comunidade Rua 7 e responsável pelo ataque à 60ª DP (Campos Elíseos) , que tentou intermediar com um vereador a internação de forma discreta de Heddy.

O foragido deu entrada no Hospital Moacyr do Carmo usando um documento falso que, segundo a Prefeitura de Caxias, foi apresentado pela família do paciente. Após ser identificado, ele foi preso por agentes da 60ª DP.

De acordo com a prefeitura, Heddy foi avaliado e encaminhado para fazer uma cirurgia. Ele segue internado, sob custódia, nesta quinta-feira (20) com quadro estável em leito pós-operatório.

A Polícia Civil informou que o homem é liderança de diversas comunidades do município de Além Paraíba, em Minas Gerais, e se escondia das forças de segurança do estado no Complexo da Penha, na Zona Norte. Além de conseguir um esconderijo, a investigação identificou que ele tinha a intenção de aumentar vínculos com criminosos para angariar investimentos em compras de armas e drogas.

Contra Heddy havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas expedido pela Comarca Civil, Criminal, da Infância e Idoso, de Além Paraíba.