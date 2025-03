O homem deu entrada na UPA da Vila Kennedy - Google Street View

O homem deu entrada na UPA da Vila KennedyGoogle Street View

Publicado 21/03/2025 06:42 | Atualizado 21/03/2025 07:10

Rio - Um homem foi baleado durante um tiroteio na Vila Kennedy, em Bangu, na Zona Oeste, na noite desta quinta-feira (20). Segundo moradores, houve intenso confronto na região.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14ºBPM foram acionados à UPA para verificar a entrada da vítima na unidade. A identidade do homem ainda não foi divulgada.



A Vila Kennedy, controlada pelo Comando Vermelho (CV), convive com uma constante guerra pelo território disputada entre a facção e grupos rivais, como o Terceiro Comando Puro (TCP) e milicianos.