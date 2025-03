Idoso sofre acidente após ficar pendurado na Av. Primeiro de Março - Reprodução / Google Maps

Idoso sofre acidente após ficar pendurado na Av. Primeiro de MarçoReprodução / Google Maps

Publicado 21/03/2025 09:41

Rio - Um idoso se acidentou na manhã desta sexta-feira (21), na Avenida Primeiro de Março, na altura do n° 66, próximo ao Centro Cultural Banco do Brasil ( CCBB), na região Central da cidade.



Segundo as informações iniciais do Corpo de Bombeiros, ele foi vítima de um atropelamento. O homem, que não teve identidade revelada, foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Seu estado de saúde é estável.



Já conforme o Bom Dia Rio da TV Globo, segundo testemunhas relataram à reportagem, o idoso estaria pendurado na porta de um ônibus quando caiu na rua e bateu a cabeça.

No entanto, o Corpo de Bombeiros reiterou que a ocorrência, ao menos até o momento, consta como atropelamento.