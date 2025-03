Crime aconteceu no Pechincha em meados de fevereiro - Reprodução

Publicado 21/03/2025 10:45

Rio - Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido, nesta quinta-feira (20), em Caldas Novas (GO), por envolvimento no ataque contra um morador em situação de rua no Pechincha , Zona Oeste do Rio, em meados de fevereiro.

Segundo investigação da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiás (DERCC), o envolvido era um dos donos do canal em que foi transmitido, ao vivo, o ataque, no dia 18 de fevereiro. A vítima teve queimaduras de terceiro grau.

Ainda de acordo com a polícia, o jovem mantinha um canal na plataforma Discord que incentivava e tentava "captar" outros interessados em praticar crimes contra pessoas que vivem nas ruas e minorias.

A investigação apontou que o adolescente demonstrava ter interesse em transmitir novos ataques a indivíduos nessa condição.

O caso

O crime ocorreu no dia 20 de fevereiro na Avenida Geremário Dantas, no Pechincha. Na ocasião, Ludierley Satyro José, de 46 anos, que dormia na calçada, foi atacado com dois coquetéis molotov (uma espécie de explosivo feito com uma garrafa e líquido inflamável).

O ato violento foi transmitido ao vivo em uma rede social. Um vídeo mostra o adolescente acendendo os artefatos e atirando no corpo do homem.

Dois dias depois do ocorrido, um adolescente de 17 anos, responsável por atear o material, foi apreendido. Uma familiar do autor auxiliou os agentes da 41ª DP (Tanque) nas investigações, e o jovem acabou encontrado na casa da avó, em Jacarepaguá.