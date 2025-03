Caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - A mãe e a avó de uma criança de 5 anos foram agredidas, na tarde desta segunda-feira (24), em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O pai do menino é considerado suspeito. A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do município investiga o caso.

De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, uma equipe da Ronda Maria da Penha da Guarda Municipal foi acionada para uma ocorrência de lesão corporal e injúria no bairro Santa Izabel. O órgão informou que as agressões ocorreram após uma discussão entre o ex-casal por causa da criança, fruto do relacionamento.

As mulheres foram socorridas e encaminhadas para o Pronto Socorro Central (PSC), no bairro Zé Garoto. Após isso, os guardas levaram as vítimas para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó para realizar um exame de corpo de delito. Em seguida, ambas estiveram na Deam, onde prestaram depoimento.

Um vídeo gravado pela mãe da criança mostra o rosto machucado e com sangue. Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.