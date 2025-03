Carro onde as vítimas estavam ficou destruído após acidente com ônibus - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/03/2025 10:48

Rio - Um homem e uma mulher morreram em um acidente entre um carro e um ônibus, na manhã desta terça-feira (25), na BR-101, na altura de Itaboraí. Outras duas pessoas ficaram feridas.

A colisão aconteceu no sentido centro da cidade por volta das 6h50. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o automóvel com a frente totalmente destruída. Segundo informações, o veículo teria colidido na traseira do ônibus.

Bombeiros estiveram no local e encontraram o homem e a mulher já sem vida. Os militares socorreram uma mulher, de aproximadamente 35 anos, em estado grave e a levaram ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Itaboraí.

Uma quarta pessoa, ainda não identificada, também em estado grave, foi socorrida por equipes da Arteris Fluminense e encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.

Segundo a concessionária, todas as vítimas estavam no carro. O acidente bloqueou totalmente a via auxiliar, e o fluxo ficou desviado pela via principal. O trecho foi liberado por volta das 11h. No momento, há um congestionamento de 7 km.

O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí). Agentes realizarão perícia no local.