Material foi encontrado em ferro-velho no Engenho de DentroDivulgação

Publicado 26/03/2025 13:27

Rio – Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio (Seop) apreenderam, nesta quarta-feira (26), 19 facas, três machados e uma espada artesana, durante uma operação em um ferro-velho, no Engenho de Dentro, na Zona Norte.



De acordo com um relatório de inteligência da Seop, havia indícios de que o estabelecimento era de grande porte e atuava como ferro-velho, vendendo cobre, ferro e outros materiais metálicos, além de equipamentos de pequeno valor. Após a investigação dos agentes, o local foi desativado.

Ainda segundo a Secretaria, desde 2021, já foram apreendidas 137 toneladas de fios e cobre. Além disso, mais de 160 estabelecimentos acabaram interditados por funcionamento irregular. Durante as operações, 60 pessoas foram conduzidas à delegacia e houve o recolhimento de 830 armas brancas.