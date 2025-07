Vendedor de churrasquinho foi executado na Estrada de Austin, uma movimentada via de Nova Iguaçu - Reprodução / X

Publicado 24/07/2025 07:46

Rio – Um homem, de 42 anos, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (23), na Estrada de Austin, no bairro Cacuia, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Informações iniciais dão conta de que a vítima vendia churrasquinho em uma barraca e teria sido atacada após uma discussão.

Segundo testemunhas, o comerciante, identificado como Rodrigo da Silva, havia saído para comprar carvão quando se desentendeu com um homem. Instantes depois, o suspeito retornou ao local, efetuou os disparos e fugiu.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20° BPM (Mesquita) receberam acionamento para a ocorrência. Chegando ao local, porém, constataram que Rodrigo já estava morto e isolaram a área para perícia.

Irmã da vítima, a podóloga Alcione dos Santos explicou o crime e cobrou medidas das autoridades. "Este indivíduo estava com duas armas e atirou no meu irmão. Atirou primeiro no pé, ele não deu nem um espaço para o meu irmão poder se defender. O meu irmão caiu e nisso, ele já atirou no rosto dele", disse, em entrevista ao "Bom Dia Rio", da TV Globo.

"Que o meu irmão não seja mais um homem trabalhador que não tenham feito justiça por ele. Ele deixou uma filha de 12 anos. O meu irmão não vai ser mais um na estatística", protestou.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu. Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o crime. "Agentes buscam por imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para identificar a autoria e apurar a motivação do crime."