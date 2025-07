A vítima ficou desacordada após cair do caminhão - Rede Social

Publicado 24/07/2025 06:43 | Atualizado 24/07/2025 11:52

Rio - Um gari ficou ferido em estado grave após cair de um caminhão da Comlurb na Praia da Olaria, no bairro Cocotá, na Ilha do Governador, na noite desta quarta-feira (23). Segundo testemunhas, a vítima se desequilibrou enquanto o veículo passava por um quebra-mola instalado recentemente.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da Ilha foi acionado às 19h54. No local, o homem, identificado como Keiroz Domingues, de 42 anos, precisou ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Evandro Freire.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente foi transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho e encontra-se estável.

Em nota, a Comlurb informou que prestou imediatamente todo o atendimento à vítima, que se encontra hospitalizada, em observação.



"O gari já está acompanhado da família e o Serviço Social da Comlurb está dando todo o apoio e acompanhamento necessários", disse em nota.