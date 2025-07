Fase de rescaldo começou às 9h15 - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Fase de rescaldo começou às 9h15Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 24/07/2025 08:31

Rio – Um incêndio atingiu uma casa em uma vila residencial na Rua Riachuelo, altura do número 421, no Centro, na manhã desta quinta-feira (24). De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do Quartel Central foram acionados às 7h45.

fotogaleria

A dona do imóvel que pegou fogo, Mauriceia da Silva Galvão, de 79 anos, sofreu queimaduras no pé. Ela foi socorrida pelas autoridades, que não informaram o seu estado de saúde.

A fase de rescaldo começou às 9h15 e acabou às 10h50. A ocorrência chamou a atenção de pedestres e moradores da região, que pararam para observar o trabalho dos bombeiros em controlar as chamas. O caso aconteceu próximo ao cruzamento da Rua Marquês de Pombal com a Rua Frei Caneca.

Correria

A professora de educação infantil Maria José Araújo, de 62 anos, também mora na vila e explicou ao DIA que acordou com os gritos das pessoas, que ficaram nervosas pelas chamas. "O que despertou a gente foi a correria do pessoal, avisando que tava pegando fogo. A casa é um pouco aqui para cima", disse.

Maria explicou que o incêndio teria sido causado por velas. "[Mauriceia] perdeu tudo, tadinha. Mas a Defesa Civil está conversando com ela", afirmou. A professora também explicou que a vítima mora no local junto ao seu neto e animal de estimação, e que apesar das perdas materiais, ninguém se feriu gravemente.