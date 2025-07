Thiago do Amaral Lacerda integrava o 15º BPM (Duque de Caxias) - Reprodução

Publicado 24/07/2025 11:03

Rio - Um policial militar morreu, na madrugada desta quinta-feira (24), durante um confronto com bandidos na Linha Vermelha, na altura da Comunidade do Lixão, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



O sargento Thiago do Amaral Lacerda, de 38 anos, participava de uma ação para interceptar criminosos armados com fuzis que estavam roubando na via expressa.



De acordo com a PM, ao chegarem no local houve uma troca de tiros e o militar acabou sendo atingido. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, mas não resistiu.



Thiago integrava o 15º BPM (Duque de Caxias) e tinha 13 anos de corporação. Ele deixa a mulher e duas filhas.

Fuzis apreendidos durante a ação Reprodução



Um suspeito também ficou ferido durante a ocorrência e foi levado para o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, mas também morreu.



Ainda não há informações sobre o sepultamento do agente.