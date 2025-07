Policial penal deu tapa no rosto de entregador - Reprodução

Policial penal deu tapa no rosto de entregadorReprodução

Publicado 24/07/2025 10:57

Rio - Um entregador foi agredido por um policial penal após passar de bicicleta pela calçada da Rua São Salvador, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, na última segunda-feira (21). O agente, identificado como Marcelo Oliveira, será ouvido na delegacia nesta quinta-feira (24).



Nas imagens registradas por câmeras de segurança da região é possível ver o momento em que a vítima, que estava com mochila de entregas, é abordada e revistada pelo policial. Em seguida, ele recebe um tapa no rosto.

Entregador é agredido por policial penal em Laranjeiras, na Zona Sul. O caso é investigado pela Polícia Civil.



Crédito: Rede Social pic.twitter.com/q1vw0k3ZQ9 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 24, 2025

Com a repercussão do caso, entregadores realizam um protesto na quarta-feira (23) em frente ao prédio do agressor. "Fizemos uma manifestação pacífica na porta do prédio do indivíduo, que sequer desceu pra se desculpar", disse um colega da vítima nas redes sociais.De acordo com a Polícia Civil, agentes buscam por imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para apurar todos os fatos. O caso é investigado pela 9ª DP (Catete).Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) esclareceu que "a conduta do policial penal citado ocorreu fora do exercício da função pública e não tem relação com as atribuições do cargo".A Secretaria informou ainda que só foi oficialmente comunicada na noite de quarta (23), quando recebeu o registro de ocorrência da 9ª DP (Catete)."O caso está sendo apurado pela Polícia Civil, e a Corregedoria da Seap acompanhará o inquérito. O policial penal será ouvido pela delegacia nesta quinta-feira (24). Caso as investigações apontem irregularidades, serão adotadas as medidas cabíveis, nos termos da legislação vigente", afirmou em comunicado.Por fim, a pasta reafirmou que não compactua com condutas ilegais e acompanhará os fatos com rigor, mantendo seu compromisso com a ética e a responsabilidade institucional.