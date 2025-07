Colisão na altura da estação do BRT Vasco da Gama - Reprodução/Redes sociais

Publicado 24/07/2025 08:29

Rio - Um acidente envolvendo duas motos deixou dois homens feridos, na manhã desta quinta-feira (24), na Avenida Brasil, altura da estação do BRT Vasco da Gama, na Zona Norte do Rio.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Benfica se deslocaram para a ocorrência por volta das 6h26.



A colisão ocorreu na pista do meio, sentido Centro do Rio. As duas vítimas, ainda não identificadas, foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar com ferimentos leves.



Segundo o Centro de Operações Rio, a CET-Rio atuou no local e houve necessidade do fechamento de uma faixa. No momento, a via está totalmente liberada, mas o trânsito apresenta retenções desde a altura da Penha.



Homem fica ferido em Vila Isabel



Em Vila Isabel, também na Zona Norte, um segundo acidente deixou outro homem ferido. Um carro e uma moto colidiram na Rua Teodoro da Silva, na manhã desta quinta-feira.



Os bombeiros do quartel da Tijuca encaminharam-se ao local às 5h25. A vítima, identificada como Flávio Cunha, de 60 anos, foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar com ferimentos moderados.

Moto e carro bateram em Vila Isabel Reprodução/Redes sociais



De acordo com o Centro de Operações Rio, o acidente causou o fechamento de uma faixa da via e a interdição da Rua Gonzaga Bastos, entre o Boulevard 28 de Setembro e a Rua Teodoro da Silva.



De acordo com o Centro de Operações Rio, o acidente causou o fechamento de uma faixa da via e a interdição da Rua Gonzaga Bastos, entre o Boulevard 28 de Setembro e a Rua Teodoro da Silva.

Além disso, um semáforo está apagado. O trânsito está lento no trecho. Equipes da CET-Rio, da Polícia Militar e da Guarda Municipal atuam na ocorrência.