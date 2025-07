Lucas Silva Gonçalves de Sousa, o Chihuahua, foi encontrado em São Gonçalo - Reprodução

Publicado 24/07/2025 08:28

Rio - Lucas Silva Gonçalves de Sousa, o Chihuahua, considerado uma das lideranças da facção maranhense Bonde dos 40, foi preso, na manhã desta quinta-feira (24), em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Ele é apontado como figura de confiança da cúpula do grupo.

Segundo as investigações, Chihuahua ocupa a função de comando do Bonde dos 40, com poder de decisão sobre ações violentas, aplicação de punições internas e cobrança de valores ilícitos. Além disso, Lucas era responsável por manter a arrecadação financeira da organização através de crimes na BR-135, em São Luís, capital do Maranhão.

De acordo com a Polícia Civil, o homem tem envolvimento em roubos, latrocínios, extorsões e outros crimes patrimoniais de alta gravidade.

"Essa prisão é muito relevante. Estamos falando de uma liderança do Bonde dos 40, facção criminosa envolvida com roubo de cargas, tráfico, latrocínios e extorsões. Ele estava escondido no Rio, tentando se ocultar em área dominada por outra facção. Esse tipo de movimentação de criminosos de outros estados tem sido cada vez mais comum. Muitos vêm para o Rio acreditando que aqui conseguirão se esconder, mas temos trabalhado com inteligência e integração com outras polícias para identificar e capturar esses foragidos", disse o delegado Jefferson Nascimento, titular da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), responsável pela prisão.

Lucas foi encontrado no bairro Mutuapira, região dominada pelo Comando Vermelho (CV). Além da DRF, a Polícia Civil do Maranhão auxiliou na localização do alvo.

Liderança do CV em São Gonçalo

Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, de 61 anos, considerado um dos criminosos mais procurados do Rio, é a principal liderança do Comando Vermelho na cidade de São Gonçalo. Ele ganhou uma grande festa de aniversário em junho , no Complexo do Salgueiro, com balões, luzes de led e queima de fogos.

Investigações apontam que Rabicó, ou Coroa, como também é chamado por seus subordinados, é oriundo da comunidade da Mineira, na Zona Norte do Rio, e chegou no Complexo do Salgueiro, no final dos anos 1990.

Preso em Pernambuco, em 2008, sendo condenado a mais de 27 anos de prisão, o traficante foi solto em 2019. Na ocasião, ele cumpria pena em uma unidade prisional de segurança máxima em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu liminar para que ele aguardasse um pedido de recurso em liberdade. Atualmente, ele é considerado foragido da Justiça.

O Complexo do Salgueiro é um dos principais redutos do CV no Estado do Rio. Investigadores explicam que a geografia local favorece os criminosos. A comunidade conta com uma extensa área, que margeia a BR-101, possui área de mata e é banhada pela Baía de Guanabara. Com domínio na cidade, Rabicó influencia em outras áreas controladas pela facção no município.