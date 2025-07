Ação foi realizada em conjunto entre o 23° BPM (Leblon) e a 15ª DP (Gávea) - Reprodução

Publicado 24/07/2025 08:46

Rio - A Polícia Militar prendeu dois homens e apreendeu um adolescente, nesta quarta-feira (23), por furto de veículos no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. Eles são suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em roubar carros Toyota Hilux.

De acordo com a corporação, agentes do 23° BPM (Leblon) realizavam uma ação conjunta com policiais da 15ª DP (Gávea) quando localizaram o trio na Rua Abade Ramos.

Com eles, foram apreendidos um bloqueador de sinal GPS, um aparelho de copiar segredo de veículos, duas chaves de fenda e uma motocicleta com placa adulterada.

Ainda segundo a PM, um dos homens capturados já havia sido preso pelo mesmo batalhão em março deste ano.