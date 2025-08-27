Concursados aprovados no concurso da PM de 2014 serão convocados no dia 10 de setembroFoto: Divulgação/26º BPM
Alerj garante convocação de aprovados no concurso da PM de 2014
Medida foi definida depois de um consenso entre a Assembleia Legislativa, o governo estadual e o Ministério Público
Disque Denúncia pede informações sobre acusado de agredir a companheira e filho dela de 4 anos
Investigações apontam que ele a espancou, estuprou e chegou a fazê-la desmaiar com um ‘mata-leão’
Construção de prédio no Buraco do Lume divide setores de arquitetura e construção civil
Imóvel terá 24 andares, 720 unidades residenciais e quatro comerciais. Sinduscon acredita em revitalização, mas CAU-RJ teme 'excessivo adensamento'
Em recuperação, irmã de PM baleada na cabeça escreve carta à mão
Priscila Gonçalves Sampaio, de 37 anos, está internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes há quase um mês
Presidente da Associação de Moradores de Antares é morto a tiros
Ele chegou a ser levado a uma unidade médica, mas não resistiu
Seis funcionários da Defesa Civil são presos por maus-tratos a cães em Cordeiro
Animais foram encontrados sedados durante a abordagem da Polícia Civil
