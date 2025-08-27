Concursados aprovados no concurso da PM de 2014 serão convocados no dia 10 de setembro - Foto: Divulgação/26º BPM

Concursados aprovados no concurso da PM de 2014 serão convocados no dia 10 de setembroFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 27/08/2025 17:37 | Atualizado 27/08/2025 17:41

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar (União), anunciou que no dia 10 de setembro será assinado o acordo para o chamamento de concursados de 2014 da Polícia Militar. A medida foi definida depois de um consenso entre a Alerj, o governo estadual e o Ministério Público do Rio (MPRJ).

Os deputados Rodrigo Amorim (União) e Luiz Paulo (PSD) comemoraram a notícia. Assim como o presidente Bacellar, eles destacaram a importância do trabalho da Alerj, por meio do procurador Robson Maciel, para que o imbróglio fosse solucionado.

