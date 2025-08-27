Carta escrita pela Priscila Gonçalves Sampaio - Reprodução / Redes sociais

Publicado 27/08/2025 16:29

Rio - A família de Priscila Gonçalves Sampaio, de 37 anos, compartilhou, na noite desta terça-feira (26), uma carta escrita à mão por ela, que está em recuperação no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada. No último dia 31, Priscila foi baleada na cabeça durante um ataque contra seu irmão, o policial militar reformado Alexandre Gonçalves Sampaio. O filho dela, de 3 anos, também foi atingido por disparos e morreu.

"Priscila levou um tiro na cabeça e perdeu o filho de 3 anos e foi desenganada pelos médicos, diagnosticada com morte cerebral. Mas o nosso Deus é especialista em escrever novas histórias! Foram dias de oração, dias de guerra espiritual, e o Senhor nos surpreendeu: Priscila acordou. Hoje, ela está viva, consciente e é prova viva de que Jesus ainda faz milagres", escreveram os familiares.



"No hospital, ainda em recuperação, ela escreveu uma carta de próprio punho pedindo que, quando saísse dali, a cantora Cassiane estivesse presente cantando no culto de ação de graças pela sua vida. Esse culto já está marcado em nossos corações: será um dia de celebração, de lágrimas de gratidão e de louvor ao Deus que ressuscita sonhos, que devolve a vida e que mostra que nada é impossível para Ele", concluíram.







Priscila passou por dois procedimentos, de contenção de danos e traqueostomia, medida utilizada para desobstrução das vias aéreas. Ambos realizados sem complicações. Desde o episódio de violência, familiares da vítima realizam correntes de oração pedindo por melhoras.

Relembre o caso

Priscila e o filho foram baleados na porta de casa na Rua Tabocas, no Parque Fluminense, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O menino não resistiu.

Na ocasião, os dois estavam entrando no carro do Alexandre quando homens armados em um VW Polo prata começaram a atirar. Com os disparos, o policial reagiu e acabou ferindo um dos suspeitos, Caiky de Assunção Barbosa, de 20 anos, que deu entrada sob custódia no Hospital Adão Pereira Nunes.

Bandidos atacam PM reformado e matam menino de 3 anos; Mãe é baleada na cabeça e está internada em estado grave. Caso aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Logo após o crime, o carro usado pelos bandidos foi abandonado nas proximidades da entrada da comunidade do Curral, em Duque de Caxias. Segundo investigações, o traficante Jhonata Hyrval Cassiano da Silva, de 28 anos, conhecido como Bochecha Rosa, é o principal suspeito de ter ordenado a execução do PM.

Integrante da facção Comando Vermelho (CV), o criminoso atua na Comunidade Corte Oito, no bairro Lagoinha, mas tenta expandir seus domínios para outras áreas do município. Por esse motivo, a presença de policiais em determinados bairros passou a ser vista por ele e seu bando como uma ameaça direta.