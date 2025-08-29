Publicado 29/08/2025 00:00

Brasil foi capa da The Economist com o julgamento de Bolsonaro. A exposição internacional reforça o peso das instituições e coloca o país sob os olhos do mundo. O que essa visibilidade representa para o cenário político?

O IBGE estimou a população brasileira em 213,4 milhões de pessoas. O dado reforça a importância de políticas públicas eficazes em áreas como saúde, educação, habitação e mobilidade — desafios que crescem junto com o país.