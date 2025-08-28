Amanda Soares, mais conhecida como Mandy Gin Drag, foi assassinada a facadas em São Gonçalo, em fevereiro de 2024Reprodução/Redes sociais
Homem que matou mulher trans a facadas é condenado a 25 anos de prisão
Amanda Soares foi assassinada por Marlon da Silva; crime foi motivado por transfobia
Dois homens são mortos a tiros em rua de Queimados
Ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da região
Integrantes de facção comandada pelo traficante Pixote são presos em São Gonçalo
Riquelmi da Conceição Machado é apontado como gerente do tráfico de drogas, enquanto Jonathan Bastos de Matos atuaria como seu segurança
Ônibus são sequestrados em São João de Meriti após suspeito morrer em confronto com policiais
Felipe Peçanha de Souza, de 20 anos, que havia deixado a cadeia há um mês, trocou tiros com a polícia na localidade conhecida como Castelinho
Fãs de Taylor Swift sonham com show em Copacabana depois de post misterioso da prefeitura
Possibilidade passou a ser real na cabeça dos Swifties com a interação da conta oficial com patrocinadores do evento Tudo Mundo no Rio
Rio recebe presidente do BNDES em apresentação de plano econômico anti-tarifaço
Eduardo Paes e outros prefeitos avaliaram a apresentação das estratégias como positiva
