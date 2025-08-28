Ônibus atravessado na via em São João de Meriti - Reprodução

Publicado 28/08/2025 20:02

Rio – Ônibus de diferentes empresas foram sequestrados na tarde desta quinta-feira (28) e no bairro do Éden, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O ataque foi motivado depois da morte de um suspeito em confronto com a Polícia Militar.

De acordo com a PM, uma equipe do 21º BPM (São João de Meriti) realizava patrulhamento na Rua Paulino Barbosa, na localidade conhecida como Castelinho, quando avistou Felipe Peçanha de Souza, de 20 anos, em atitude suspeita. Houve troca de tiros.

Baleado, Felipe, que havia deixado a cadeia no mês passado, foi levado ao Hospital Municipal de São João de Meriti, mas não resistiu aos ferimentos. Os policiais encontraram com ele uma pistola e munições. A ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Ainda segundo a corporação, populares tentaram atravessar ônibus nas vias após a morte de Felipe, para montar barricadas, mas foram impedidos por policiais.

O sindicato TransÔnibus não informou o número de coletivos atacados, mas divulgou nota relatando que os motoristas foram obrigados “por bandidos a atravessar os veículos na pista e entregar as chaves”.

A organização também lamentou os impactos da violência no transporte público e afirmou que “colabora com as autoridades de segurança e pede a ajuda na identificação dos criminosos, solicitando que informações sejam encaminhadas ao Disque Denúncia”.

Outra ocorrência em SJM

De manhã, também em São João de Meriti, policiais do 21º BPM prenderam quatro suspeitos na Rua Francisca Peixoto, no bairro São Mateus. Foram apreendidos um fuzil, uma pistola, um revólver e munições. A ocorrência foi encaminhada para a 64ª DP (São João de Meriti).