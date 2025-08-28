Ônibus atravessado na via em São João de MeritiReprodução
Ônibus são sequestrados em São João de Meriti após suspeito morrer em confronto com policiais
Felipe Peçanha de Souza, de 20 anos, que havia deixado a cadeia há um mês, trocou tiros com a polícia na localidade conhecida como Castelinho
Nilópolis e Mesquita fecham os Jogos
Último fim de semana da competição terá provas de atletismo, handebol, xadrez e o grande encerramento
Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de ex-presidente de associação em Antares
Marcos Torres Leite chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos
Homem que matou mulher trans a facadas é condenado a 25 anos de prisão
Amanda Soares, conhecida como Mandy Gin Drag, foi assassinada por Marlon da Silva; crime foi motivado por transfobia
Dois homens são mortos a tiros em Queimados
Crime aconteceu na Rua José Martins de Aguiar, no bairro Roncador
