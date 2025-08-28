Cartaz do Disque Denúncia com pedido de informações sobre envolvidos na morte de Marcos TorresReprodução

Rio – O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (28), um cartaz pedindo informações que levem aos envolvidos na morte de Marcos Torres Leite, ex-presidente da associação de moradores da comunidade Antares, em Santa Cruz, Zona Oeste. Ele foi executado a tiros na quarta (27), na própria localidade.
De acordo com testemunhas, dois homens, em uma motocicleta, se aproximaram, e o que estava na garupa atirou. Marquinhos Antares, como também era conhecido, chegou a ser levado ao Hospital Municipal Pedro II, também em Santa Cruz, mas não resistiu e morreu antes de chegar à unidade.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada inicialmente na 36ª DP (Santa Cruz) e encaminhada em seguida à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). 