Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de ex-presidente de associação em Antares
Marcos Torres Leite chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos
Homem que matou mulher trans a facadas é condenado a 25 anos de prisão
Amanda Soares, conhecida como Mandy Gin Drag, foi assassinada por Marlon da Silva; crime foi motivado por transfobia
Dois homens são mortos a tiros em Queimados
Crime aconteceu na Rua José Martins de Aguiar, no bairro Roncador
Integrantes de facção comandada pelo traficante Pixote são presos em São Gonçalo
Riquelmi da Conceição Machado é apontado como gerente do tráfico de drogas, enquanto Jonathan Bastos de Matos atuaria como seu segurança
Ônibus são sequestrados em São João de Meriti após suspeito morrer em confronto com policiais
Felipe Peçanha de Souza, de 20 anos, que havia deixado a cadeia há um mês, trocou tiros com a polícia na localidade conhecida como Castelinho
Fãs de Taylor Swift sonham com show em Copacabana depois de post misterioso da prefeitura
Possibilidade passou a ser real na cabeça dos Swifties com a interação da conta oficial com patrocinadores do evento Tudo Mundo no Rio
