Cartaz do Disque Denúncia com pedido de informações sobre envolvidos na morte de Marcos Torres - Reprodução

Publicado 28/08/2025 22:33 | Atualizado 28/08/2025 23:36

Rio – O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (28), um cartaz pedindo informações que levem aos envolvidos na morte de Marcos Torres Leite , ex-presidente da associação de moradores da comunidade Antares, em Santa Cruz, Zona Oeste. Ele foi executado a tiros na quarta (27), na própria localidade.

De acordo com testemunhas, dois homens, em uma motocicleta, se aproximaram, e o que estava na garupa atirou. Marquinhos Antares, como também era conhecido, chegou a ser levado ao Hospital Municipal Pedro II, também em Santa Cruz, mas não resistiu e morreu antes de chegar à unidade.

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada inicialmente na 36ª DP (Santa Cruz) e encaminhada em seguida à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).