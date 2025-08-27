Marcos Torres Leite também era conhecido como Marquinho Antares - Reprodução

Publicado 27/08/2025 16:18

Rio - Marcos Torres Leite, ex-presidente da Associação de Moradores da Comunidade de Antares, em Santa Cruz, Zona Oeste, foi morto a tiros, nesta quarta-feira (27). As circunstâncias do crime não foram esclarecidas.

Marquinho Antares, como era conhecido, foi levado para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, um morador lamentou: “Marquinho era uma pessoa muito querida no Antares. Cria que sempre pensou em melhorias para a comunidade”.

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada inicialmente na 36ª DP (Santa Cruz) e encaminhada em seguida à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.