Drogas apreendidas durante a ação da polícia na comunidade 40Divulgação

Publicado 28/08/2025 20:11

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (28), Riquelmi da Conceição Machado e Jonathan Bastos de Matos, apontados como integrantes da organização criminosa que atua na comunidade 40, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com as investigações, os dois fazem parte da facção comandada por Wallace Batista Soalheiro, conhecido como Pixote, preso desde 2015.

Riquelmi é considerado o gerente do tráfico de drogas e homem de confiança do Pixote, enquanto Jonathan é tido como segurança da quadrilha. O grupo é ligado ao Comando Vermelho.

Segundo a Polícia Civil, equipes da 72ª DP (São Gonçalo) realizaram uma operação no interior da comunidade 40. Durante a incursão, os agentes encontraram os dois na Rua Paulo Ramos. Foram apreendidas uma arma, drogas e uma moto com placa adulterada.

Em seguida, os policiais encontraram um galpão que servia para armazenar as drogas comercializadas pela facção. Riquelmi e Jonathan foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.