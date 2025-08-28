Uma das vítimas estava em um carro - Reprodução

Uma das vítimas estava em um carroReprodução

Publicado 28/08/2025 20:41 | Atualizado 28/08/2025 21:38

Rio – Rafael Gonçalves Barros e Marlon de Almeida Maciel foram mortos a tiros, na tarde desta quinta-feira (28), em Queimados, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) receberam chamado para a ocorrência, na Rua José Martins de Aguiar, no bairro Roncador, e já encontraram as vítimas, em uma moto e um carro, sem vida. A equipe isolou a área para perícia.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o crime.