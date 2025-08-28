Post da prefeitura dá a entender que Taylor Swift está cotada para se apresentar em Copacabana em 2026 - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 28/08/2025 19:09 | Atualizado 28/08/2025 19:26

Rio - Após as recentes publicações misteriosas da prefeitura do Rio sobre um possível show de Taylor Swift em Copacabana no próximo ano, fãs da cantora ficaram animados com a perspectiva de assistir a uma apresentação da Loirinha de graça nas areias da Princesinha do Mar em 2026.

Ao DIA, alguns swifties, como são conhecidos os fãs de Taylor Swift, falaram sobre a expectativa de um possível show gratuito da cantora na Zona Sul da cidade. Para o designer de produtos Filipe Rockbell, de 34 anos, o post da prefeitura não passa de uma brincadeira para enganar o público, embora fique animado com a possibilidade.

“Adoraria ter um show dela em Copacabana? Claro! Mas tenho muito medo da demanda também. Nós, do Brasil, temos cultura para esse tipo de bagunça de show grande, mas os gringos não tanto. Durante o show da Lady Gaga, eu vi muito gringo passando perrengue porque não estavam acostumados com esse tipo de evento. A energia do público brasileiro é outra. A ideia é realmente trazer turistas de fora, ok. Mas eu pensaria bem sobre essas decisões se fosse da equipe do evento”, afirma.

A jornalista Monique Cordeiro, de 28 anos, não achava que Taylor Swift toparia um show gratuito em Copacabana, mas passa a ver a possibilidade com outros olhos depois da publicação misteriosa da prefeitura do Rio, além da interação com os patrocinadores do Todo Mundo no Rio.

“Sinceramente, eu estou começando a criar uma esperança de que ela venha, mas até pouco tempo atrás eu achava impossível, porque na minha cabeça ela não aceitaria esse tipo de proposta, por ser aqui, no Brasil, e pelo tipo de evento. Mas eu também não acho que a prefeitura do Rio iria dar tanto buzz assim se não tivesse tendo uma conversa real por trás acontecendo, porque eles sabem que tem gente louca, que só por um post desse já está vendo hotel. Eles não vão fazer isso com o povo. A minha a minha ideia é a seguinte: decidi que eu vou passar a acreditar nessa possibilidade se ela realmente vir para cá no jogo do Travis Kelce. Se ela vir para isso, acho que pode aceitar vir para o Todo Mundo no Rio”, especula.

A fisioterapeuta Amanda Neves, de 29 anos, revelou estar ansiosa pela simples possibilidade de ver a cantora ao vivo mais uma vez. “Eu estive no show da Taylor no Rio em 2023 e foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Então, imaginar ela voltando para cantar em Copacabana acende em mim essa mesma chama de alegria e ansiedade. Eu tenho, sim, um certo receio por ser um evento enorme, mas não pensaria duas vezes em ir. O amor que sinto pela Taylor é tão grande que supera qualquer medo, e viver isso seria um sonho realizado”, afirma.

Já a estudante de psicologia Letícia Farias, de 20 anos, relembra a morte da fã Ana Benevides, no primeiro show da “The Eras Tour” no Rio. “Sendo fã da Taylor há 6 anos, eu acho que ela não viria. Eu tomei um susto quando a prefeitura fez o post. Eu dei um grito, bateu o desespero e falei: ‘Meu Deus, e se ela vir? Meu Deus, o que que eu vou fazer?’. Mas, conhecendo ela, eu acho que ela não vem. Ainda mais por causa da morte da Ana, porque foi horrível. Mas, sendo sincera, eu acho que com a segurança que foram os shows da Lady Gaga e da Madonna, talvez ela se senta mais à vontade de vir”, diz.

Caso a possibilidade se concretize, os swifties concordam que todo perrengue é válido para ver a Loirinha de perto. “Eu iria, com certeza, mas falaria com o pessoal para a gente tentar utilizar o alcance das redes para ajudar o público a ir com segurança, evitar o máximo de perrengue possível e acho que os outros fã clubes também agiriam dessa forma, Para tentar fazer dar certo da melhor forma possível”, diz Filipe, que faz parte da organização de festas dedicadas inteiramente aos fãs da cantora.

Monique também não perderia a chance de rever a cantora ao vivo. “Com certeza eu iria, com certeza absoluta! Se a prefeitura dissesse que é ela, a minha reação seria de surpresa e muita felicidade, porque seria mais uma vez que eu vou ver de perto”, se anima.

“Se anunciasse hoje que a Taylor vai ser a atração de Copacabana, eu surtaria de felicidade! Eu ia gritar, comemorar, contar pra minha irmã e meu namorado correndo. Já faria de tudo para estar lá. A Taylor sempre fez parte da minha vida desde a minha infância. Então, estar de novo em um show dela seria inesquecível como o outro foi”, garante Amanda.

Letícia conta que, mesmo morando no Rio de Janeiro, daria um jeito de ficar ainda mais perto de Copacabana para pegar um lugar privilegiado. “Acho que, sem brincadeira nenhuma, assim que anunciasse, eu começaria a economizar e alugaria um apartamento pelo fim de semana, ou naquele mês. Para mim, a locomoção não seria um problema, mas eu me programaria ao máximo para ficar por Copacabana e não voltar para casa. E faria de tudo para tentar ficar o mais próximo do palco, porque quando eu fui no show da ‘The Eras Tour’, fiquei bem longe, na arquibancada, e já foi o melhor show da minha vida. Foi uma experiência que eu não sei explicar... Só vivendo”, afirma.

Depois de Madonna fazer um show histórico em 2024 e Lady Gaga quebrar o recorde de público no ano seguinte, debates preenchem as redes sociais sobre a plateia da atração da próxima edição do evento. Para os fãs, é possível, sim, que Taylor Swift atraia uma multidão do mesmo calibre para Copacabana.

“Não sei se bateria o público, mas arriscaria que sim”, diz Monique. “A Lady Gaga é incrível e tem uma base de fãs enorme, mas eu acredito que a Taylor está vivendo o auge. A The Eras Tour mostrou isso, quebrando recordes em todos os lugares. No Brasil, os fãs são intensos, apaixonados e muito numerosos. Acho que sim, um show da Taylor em Copacabana teria tudo para bater o público da Gaga, porque seria um acontecimento histórico”, complementa Amanda.

Já Filipe, cita a demanda online na compra de ingressos para o show da cantora no Brasil, em 2023. “Eu sou suspeito para falar, já que gosto das duas, mas eu acho que sim, bateria, ou ficaria próximo. Porque de demanda online, deu quatro milhões, considerando as pessoas que usam mais de um dispositivos, pode cortar para dois milhões. Então, por alto, eu acho que ou igualaria ou bateria. Polêmico, mas eu acho que seria por aí. Sem contar que nunca vou me esquecer daquela imagem, de um show na Europa, que ficou uma montanha cheia de gente do lado de fora, mais de 100 mil pessoas do lado de fora só para ouvir… é impactante”, relembra ele.

Enquanto isso, Letícia é enfática: “Bate sim, muito fácil. É um assunto muito polêmico o que eu vou falar agora, mas é a Taylor tem um público muito feminino. E a força feminina é bizarra. As mulheres, quando se unem, são a coisa mais linda do mundo. No show, foi uma energia maravilhosa, é a força de uma mulher para mulheres. Mas, além disso, eu acho que bate justamente porque o público da Taylor está crescendo ultimamente, principalmente depois de ‘The Eras Tour’. Está todo mundo tirando chapéu para ela, porque é impossível não tirar o chapéu”, garante.