Íris Lettieri morreu aos 84 anos, no Rio de Janeiro - Reprodução de Vídeo

Publicado 28/08/2025 17:40 | Atualizado 29/08/2025 09:11

Morreu nesta quinta-feira (28), aos 84 anos, vítima de um infarto fulminante, a jornalista e locutora Íris Lettieri, que ficou conhecida por ser durante mais de quatro décadas anos a voz do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Ela também foi atriz, modelo e cantora.



Íris Lettieri Costa nasceu no Rio em 26 de agosto de 1941, filha única de um locutor da Rádio Cruzeiro do Sul e de uma professora de piano. Começou como locutora de rádio no final dos anos 1950 e tornou-se a primeira mulher a atuar como locutora de telejornais no país, com passagens por emissoras como TV Tupi (Rio e São Paulo), TV Excelsior e TV Manchete.

Nos anos 1970, ela passou a ser a voz oficial do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, no Galeão. Mas também atuou em aeroportos como o de Guarulhos, em São Paulo. Seu timbre aveludado e acolhedor transmitia tranquilidade em momentos de ansiedade dos passageiros.

A concessionária RIOGaleão, que opera o aeroporto internacional, emitiu uma nota de pesar.

"O RIOgaleão lamenta o falecimento de Íris Lettieri, voz inesquecível que marcou gerações nas rádios e nas mensagens do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Seu trabalho se tornou parte da memória afetiva de milhares de passageiros que passaram pelo Tom Jobim. Manifestamos nossa solidariedade à família, amigos e admiradores dessa profissional que ajudou a escrever a história da aviação e da comunicação no Rio de Janeiro", comunica a empresa.



Íris Lettieri foi agraciada com prêmios importantes ao longo da carreira, como 'Personalidade Aeroportuária' pela Infraero (1995), selo de qualidade Abrajet–Rio (1995) e a Medalha Pedro Ernesto pela Câmara dos Vereadores do Rio (1996).