Bandidos foram baleados durante assalto no MéierReprodução

Publicado 29/08/2025 06:47

Rio - Um agente do Degase reagiu a uma tentativa de assalto na Rua Santos Titara, no Méier, na Zona Norte, e deixou um criminoso ferido na noite desta quinta-feira (28). Durante confronto, a vítima acabou atingida no braço. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi localizado no interior da UPA do Engenho Novo enquanto buscava atendimento médico.

Imagens de câmeras de segurança registraram o caso, que aconteceu por volta das 18h30. No vídeo, é possível ver o momento em que dois bandidos se aproximam e ameaçam roubar a motocicleta do agente. Com os disparos, eles não conseguiram levar o veículo.

Agente do Degase reage a tentativa de assalto no Méier, na Zona Norte, na noite desta quinta-feira (29). Um dos bandidos foi preso em flagrante enquanto buscava atendimento médico na UPA do Engenho de Dentro.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 3ºBPM (Méier) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de assalto na região. Os bandidos, mesmo feridos, abandonaram a motocicleta utilizada no crime, roubaram um carro e fugiram do local.

Inicialmente, a corporação informou que os dois haviam sido encontrados. No entanto, a 26ªDP (Todos os Santos) esclareceu que segue nas buscas pelo segundo envolvido no caso.

O preso, Lucas Mendonça Moreira, de 21 anos, é da comunidade da Gambá, no Complexo do Lins, também na Zona Norte. Baleado na barriga, ele alegou aos policiais ter sido vítima de bala perdida ao passar pela rua onde ocorreu o tiroteio.



Ele, no entanto, foi reconhecido como um dos autores, sendo preso em flagrante por tentativa de latrocínio, roubo de veículo e receptação. Em seguida, o suspeito precisou ser transferido para o Hospital Salgado Filho para passar por uma cirurgia para retirada de um projétil que ficou alojado, permanecendo internado sob custódia.



Já o agente do Degase, socorrido pela PM, recebeu alta após ser atendido na mesma unidade de saúde. Os veículos usados na ação foram recuperados.



