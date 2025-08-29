Bandidos foram baleados durante assalto no MéierReprodução
Agente do Degase reage a tentativa de assalto no Méier, na Zona Norte, na noite desta quinta-feira (29). Um dos bandidos foi preso em flagrante enquanto buscava atendimento médico na UPA do Engenho de Dentro.— Jornal O Dia (@jornalodia) August 29, 2025
Segundo a Polícia Militar, equipes do 3ºBPM (Méier) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de assalto na região. Os bandidos, mesmo feridos, abandonaram a motocicleta utilizada no crime, roubaram um carro e fugiram do local.
Ele, no entanto, foi reconhecido como um dos autores, sendo preso em flagrante por tentativa de latrocínio, roubo de veículo e receptação. Em seguida, o suspeito precisou ser transferido para o Hospital Salgado Filho para passar por uma cirurgia para retirada de um projétil que ficou alojado, permanecendo internado sob custódia.
Já o agente do Degase, socorrido pela PM, recebeu alta após ser atendido na mesma unidade de saúde. Os veículos usados na ação foram recuperados.
