Cães de Jaci Bandeira ficaram ao lado do cadáver dele por dois dias
Os animais foram retirados do local pela equipe da secretaria. O secretário da pasta, Luiz Ramos Filho, afirmou que tentou acionar órgãos do governo estadual para fazer a remoção do corpo, mas houve recusa por causa da violência na região. Diante disso, a Clínica da Família foi chamada, providenciou o atestado de óbito, e a prefeitura acionou a polícia para registrar ocorrência e solicitar a retirada do corpo pelo IML.
"Encontramos uma situação muito triste, foi difícil segurar as lágrimas. Resgatamos os sete cães do falecido, que aparentemente eram bem cuidados. Moradores relataram que todo o dinheiro que ele conseguia com bicos era usado para comprar ração e medicamentos. Agora eles serão levados para a Fazenda Modelo, e faço um apelo para que as pessoas nos ajudem a encontrar lares para esses animais", disse o secretário.
Segundo moradores, a comunidade enfrenta dias de violência desde o início da semana.
