Cães de Jaci Bandeira ficaram ao lado do cadáver dele por dois dias - Divulgação

Publicado 29/08/2025 17:58

Rio - Jaci Bandeira de Almeida, de 55 anos, foi encontrado morto dentro de casa, na comunidade da Palmeirinha, em Guadalupe, Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (29). O corpo estava caído ao lado da cama e cercado pelos sete cães que ele criava, que permaneceram ao lado do dono por cerca de dois dias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, responsável pelo resgate, a residência apresentava grande acúmulo de lixo. As primeiras informações apontam que Jaci pode ter sofrido um ataque cardíaco na quarta-feira (27). O corpo já estava em avançado estado de decomposição quando foi encontrado.



Os animais foram retirados do local pela equipe da secretaria. O secretário da pasta, Luiz Ramos Filho, afirmou que tentou acionar órgãos do governo estadual para fazer a remoção do corpo, mas houve recusa por causa da violência na região. Diante disso, a Clínica da Família foi chamada, providenciou o atestado de óbito, e a prefeitura acionou a polícia para registrar ocorrência e solicitar a retirada do corpo pelo IML.



"Encontramos uma situação muito triste, foi difícil segurar as lágrimas. Resgatamos os sete cães do falecido, que aparentemente eram bem cuidados. Moradores relataram que todo o dinheiro que ele conseguia com bicos era usado para comprar ração e medicamentos. Agora eles serão levados para a Fazenda Modelo, e faço um apelo para que as pessoas nos ajudem a encontrar lares para esses animais", disse o secretário.



Segundo moradores, a comunidade enfrenta dias de violência desde o início da semana.

O corpo de Jaci foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde aguarda a liberação de familiares para ser sepultado.