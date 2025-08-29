Dado Dolabella responde por violência doméstica na Justiça do Rio - Reprodução / Instagram

Dado Dolabella responde por violência doméstica na Justiça do RioReprodução / Instagram

Publicado 29/08/2025 19:37

Rio - O ator Dado Dolabella, de 45 anos, foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a dois anos de prisão, em regime aberto, por agredir a ex-namorada, que também é sua prima de primeiro grau, em 2020. A defesa do artista afirmou que a decisão é de primeira instância e foi contestada em recurso.

De acordo com a denúncia, Marina Dolabella relatou que foi puxada pelos cabelos e agredida com socos durante uma crise de ciúmes do ator. Um laudo médico anexado ao processo indica a existência de lesões no corpo da denunciante.



Em comunicado divulgado na noite desta sexta-feira (29), a advogada Fernanda Tripode, que representa Dolabella, afirmou que a condenação se baseou apenas no depoimento da vítima. Sobre o laudo apresentado, a defesa alega "falhas técnicas graves", já que o documento teria sido entregue fora do prazo legal.





Outros episódios de agressão



Na quinta-feira da semana passada (21), Dolabella se envolveu em outra polêmica após se



O ator também já foi condenado por lesão corporal grave em um episódio envolvendo a atriz Luana Piovani, com quem teve um relacionamento. Na ocasião, uma camareira que tentou defendê-la acabou sendo agredida, sofrendo fraturas nos dois braços e ficando impossibilitada de trabalhar. A Justiça determinou o pagamento de indenização, mas, segundo registros do processo, a dívida nunca foi quitada. Quem revelou a pendência do cantor "A decisão de primeira instância está sendo contestada em recurso, pois foi baseada apenas na palavra da denunciante, sem testemunhas ou provas que confirmassem sua versão. Embora a palavra da mulher tenha valor em nosso ordenamento jurídico, ela não pode, sozinha e sem outros elementos de prova, sustentar uma condenação. O laudo apresentado no processo também apresenta falhas técnicas graves, por ter sido realizado fora do prazo e sem o cumprimento de requisitos legais e formais", informa o comunicado.Na quinta-feira da semana passada (21), Dolabella se envolveu em outra polêmica após se irritar ao ver a ex-namorada, Wanessa Camargo, dançar com o cantor Luan Pereira durante uma confraternização do quadro Dança dos Famosos, da TV Globo, em um bar no Rio. Testemunhas relataram que o ator empurrou o cantor. Pelas redes sociais, ele disse que tudo não passou de um "mal-entendido".O ator também já foi condenado por lesão corporal grave em um episódio envolvendo a atriz Luana Piovani, com quem teve um relacionamento. Na ocasião, uma camareira que tentou defendê-la acabou sendo agredida, sofrendo fraturas nos dois braços e ficando impossibilitada de trabalhar. A Justiça determinou o pagamento de indenização, mas, segundo registros do processo, a dívida nunca foi quitada. Quem revelou a pendência do cantor foi a própria Luana Piovani , ao comentar a suposta agressão de Dado a Wanessa.