Rio - O ator Dado Dolabella, de 45 anos, foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a dois anos de prisão, em regime aberto, por agredir a ex-namorada, que também é sua prima de primeiro grau, em 2020. A defesa do artista afirmou que a decisão é de primeira instância e foi contestada em recurso.
De acordo com a denúncia, Marina Dolabella relatou que foi puxada pelos cabelos e agredida com socos durante uma crise de ciúmes do ator. Um laudo médico anexado ao processo indica a existência de lesões no corpo da denunciante.

Em comunicado divulgado na noite desta sexta-feira (29), a advogada Fernanda Tripode, que representa Dolabella, afirmou que a condenação se baseou apenas no depoimento da vítima. Sobre o laudo apresentado, a defesa alega "falhas técnicas graves", já que o documento teria sido entregue fora do prazo legal.
"A decisão de primeira instância está sendo contestada em recurso, pois foi baseada apenas na palavra da denunciante, sem testemunhas ou provas que confirmassem sua versão. Embora a palavra da mulher tenha valor em nosso ordenamento jurídico, ela não pode, sozinha e sem outros elementos de prova, sustentar uma condenação. O laudo apresentado no processo também apresenta falhas técnicas graves, por ter sido realizado fora do prazo e sem o cumprimento de requisitos legais e formais", informa o comunicado.

Outros episódios de agressão

Na quinta-feira da semana passada (21), Dolabella se envolveu em outra polêmica após se irritar ao ver a ex-namorada, Wanessa Camargo, dançar com o cantor Luan Pereira durante uma confraternização do quadro Dança dos Famosos, da TV Globo, em um bar no Rio. Testemunhas relataram que o ator empurrou o cantor. Pelas redes sociais, ele disse que tudo não passou de um "mal-entendido".

O ator também já foi condenado por lesão corporal grave em um episódio envolvendo a atriz Luana Piovani, com quem teve um relacionamento. Na ocasião, uma camareira que tentou defendê-la acabou sendo agredida, sofrendo fraturas nos dois braços e ficando impossibilitada de trabalhar. A Justiça determinou o pagamento de indenização, mas, segundo registros do processo, a dívida nunca foi quitada. Quem revelou a pendência do cantor foi a própria Luana Piovani, ao comentar a suposta agressão de Dado a Wanessa.
