Dado Dolabella responde por violência doméstica na Justiça do RioReprodução / Instagram
Em comunicado divulgado na noite desta sexta-feira (29), a advogada Fernanda Tripode, que representa Dolabella, afirmou que a condenação se baseou apenas no depoimento da vítima. Sobre o laudo apresentado, a defesa alega "falhas técnicas graves", já que o documento teria sido entregue fora do prazo legal.
Outros episódios de agressão
Na quinta-feira da semana passada (21), Dolabella se envolveu em outra polêmica após se irritar ao ver a ex-namorada, Wanessa Camargo, dançar com o cantor Luan Pereira durante uma confraternização do quadro Dança dos Famosos, da TV Globo, em um bar no Rio. Testemunhas relataram que o ator empurrou o cantor. Pelas redes sociais, ele disse que tudo não passou de um "mal-entendido".
O ator também já foi condenado por lesão corporal grave em um episódio envolvendo a atriz Luana Piovani, com quem teve um relacionamento. Na ocasião, uma camareira que tentou defendê-la acabou sendo agredida, sofrendo fraturas nos dois braços e ficando impossibilitada de trabalhar. A Justiça determinou o pagamento de indenização, mas, segundo registros do processo, a dívida nunca foi quitada. Quem revelou a pendência do cantor foi a própria Luana Piovani, ao comentar a suposta agressão de Dado a Wanessa.
