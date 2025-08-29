Desentendimento ocorreu em uma casa de shows de Padre Miguel - Reprodução/Instagram

Desentendimento ocorreu em uma casa de shows de Padre MiguelReprodução/Instagram

Publicado 29/08/2025 18:12

Rio – Yago de Lima Borges morreu nesta quinta-feira (28) depois de ter sido baleado durante uma discussão com um policial militar, em uma casa de shows de Padre Miguel, Zona Oeste, na madrugada de segunda-feira (25). Ele estava internado no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

De acordo com testemunhas, o PM teria levado um soco e revidado com um tiro. A Polícia Militar informou que agentes do 14º BPM (Bangu) receberam chamado para a ocorrência, na Rua Francisco Real. O militar, que estava de folga, havia disparado contra Yago após um desentendimento.

Detido em flagrante, o PM segue preso em uma unidade da corporação. A equipe registrou o caso na 34ª DP (Bangu).

De acordo com a Polícia Civil, a investigação foi desmembrada para apurar o possível envolvimento de outras pessoas no crime. O caso já está com a Justiça.