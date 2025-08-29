Os policiais estavam dentro de um carro quando foram abordados pelos criminosos - Reprodução

Publicado 29/08/2025 16:39

Rio – O policial militar Thiago Marcos Barboza, de 41 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (29), no bairro de Piedade, Zona Norte, em uma tentativa de assalto. Um outro PM, que não teve a identidade revelada, estava dentro do carro da vítima no momento do ataque, mas não se feriu.

O PM Thiago Marcos Barboza era lotado no 35º BPM Reprodução

Agentes do 3º BPM (Méier) receberam acionamento para a ocorrência, na Rua Engenheiro Clóvis Daudt, mas Thiago, que estava de férias e era lotado no 35º BPM (Itaboraí), morreu no local. Ao perceberem que se tratava de um policial, os criminosos o balearam na cabeça.

O outro policial, lotado no 5º BPM (Gamboa), reagiu e trocou tiros com os criminosos, que fugiram em uma motocicleta. A área foi isolada para perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável por investigar o caso.

Nas redes sociais, o 35º BPM emitiu uma nota de pesar prestando solidariedade à família. "Sua dedicação e bravura sempre serão lembradas pelos amigos de farda e pela sociedade", diz a mensagem.