Os policiais estavam dentro de um carro quando foram abordados pelos criminososReprodução
PM é morto em tentativa de assalto em Piedade
Thiago Marcos Barboza estava de folga. Outro PM que estava no carro trocou tiros com os bandidos, que fugiram em uma moto
‘Só queria comer e brincar’, diz pai de menina de 9 anos que teve mãos queimadas pela mãe
Mulher, que não foi localizada pela polícia, usou ovos cozidos para ferir a criança
Justiça condena Dado Dolabella por agressão contra ex-namorada; defesa do ator contesta
A vítima, prima de primeiro grau do ator, afirma ter sido puxada pelos cabelos e atingida com socos durante uma briga
Fim de semana no Rio começa com tempo instável; confira a previsão
Sábado (30) será de céu nublado e chuva isolada. A partir de domingo (31), o tempo firma e as temperaturas sobem
Morre homem baleado por PM durante briga em casa de shows na Zona Oeste
Agente foi detido no local e segue em unidade prisional da corporação
Cães passam dois dias ao lado do cadáver do dono aguardando resgate em comunidade no Rio
Corpo de Jaci Bandeira, de 55 anos, foi encontrado em estado de decomposição dentro de casa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.