Uma névoa encobre a cidade do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (29) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 29/08/2025 18:51

Rio - O fim de semana no Rio de Janeiro começa com tempo instável. De acordo com o sistema Alerta Rio, este sábado (30) será de céu nublado, com previsão de chuvas fracas a moderadas de forma isolada, principalmente entre a madrugada e a manhã. As temperaturas permanecem estáveis, com máxima prevista de 29°C, e mínima de 19°C.

Já no domingo (31), o tempo começa a abrir. O céu deve variar entre nublado e parcialmente nublado, sem previsão de chuva. As temperaturas devem subir, podendo alcançar os 30°C, com mínimas próximas dos 16°C em algumas regiões da cidade.



Para o início da semana, a previsão indica tempo firme e céu parcialmente nublado tanto na segunda-feira (1º) quanto na terça-feira (2), mantendo o cenário de estabilidade nas temperaturas.



